Il Mattino: Napoli-Osimhen operazioni da cento milioni

Napoli-Osimhen operazione da cento milioni di euro, un maxi investimento della SSCN di Aurelio De Laurentiis che sta per acquistare l’attaccante del Lille.

Il Napoli per Victor Osimhen concluderà un’operazione da cento milioni di euro. Una cifra enorme tra prezzo del cartellino e stipendio del calciatore. Gli azzurri sono vicinissimi alla chiusura della trattativa che porterà l’attaccante nigeriano in maglia azzurra. L’intermediario D’Amico, che sta lavorando all’operazione, ha fatto capire che le parti sono vicinissime. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche tutti definiscono Osimhen come un misto tra Eto’o e Drogba. Ovviamente bisogna fare le giuste differenze, ma gli addetti ai lavori parlano in maniera entusiasta di questo attaccante che detiene già un record in Francia. Il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare con forza sul calciatore ed ha continuato a crederci anche quando la trattativa è diventata complicata, a causa del cambio di agente.

Per Osimhen il Napoli sta mettendo in piedi un’operazione da cento milioni di euro, ripartiti in questo modo: 60 milioni per l’acquisto del cartellino e 40 lordi per i 5 anni di contratto che gli azzurri faranno sottoscrivere all’attaccante nigeriano. Intanto anche l’agente continua a lanciare segnali positivi per la buona chiusura di questa trattativa. L’affare è oramai in netta discesa. Le inglesi come Liverpool e Manchester United sono tagliate fuori. Dalla Premier era arrivato qualche sondaggio, ma la priorità di Victor Osimhen era quella di giocare con maggiore continuità, anche per questo ha scelto la piazza di Napoli. Decisivi sono stati anche gli incontro con Gattuso e De Laurentiis avvenuti quando il giocatore ha passato un paio di giorni nel capoluogo partenopeo. Ora i tifosi attendono l’annuncio ufficiale da parte del club che potrebbe arrivare la prossima settimana, a meno che non ci sia una ulteriore accelerata in questo week end.