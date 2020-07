Osimhen-Napoli, D’amico intermediario della trattativa è sicuro che nel week end si chiude.

Andrea D’amico intermediario nella trattativa Osimhen–Napoli ha parlato ai microfoni di radio punto nuovo. L’attaccante del Lille arriverò in azzurro per una cifra vicina ai 60 milioni di euro con un ingaggio da 4 milioni più bonus. Ecco le parole di D’amico su Osimhen e il Napoli:

“A che punto siamo con la trattativa Osimhen? Aspettiamo la definizione. Non smentisco né confermo le visite mediche, c’è una sensibilità in atto per cui è meglio rimanere silenti. Il cambio d’agente l’ha avvicinato al Napoli, l’auspicio è quello di concludere per fine settimana. È un calciatore molto forte, mi sembra un ottimo investimento. Per ora c’è il giusto silenzio sulla trattativa fino alla fumata bianca. È una cosa in definizione, ma non posso aggiungere altro.



D’Amico su Osimhen al Napoli ha poi aggiunto: “A Gattuso piacciono tutti giocatori forti, sono riusciti a fare un asse importante lui e Giuntoli, in modo tale da poter fare questo Napoli sempre più forte. Napoli è la piazza giusta per Victor, non come a Liverpool.

Victor Osimhen è un centravanti simile a Didier Drogba? Con Internet ormai si vede tutto, ognuno può avere un accostamento diverso. A livello scaramantico, tendo a non accostare nessun giocatore; dall’altra parte, però, al Napoli sono arrivati tantissimi giocatori sconosciuti e rivenduti su piazze più importanti e ricche. Posso dire che ha la velocità di Samuel Eto’o e la forza di Didier Drogba“

Infine una battuta indicativa dello stesso D’Amico: ​”Se Osimhen arriva merito un caffè!”.