Il Mattino conferma – Giuntoli incontra l’agente di Osimhen

Il Napoli prosegue la trattativa di calciomercato per Victor Osimhen, secondo Il Mattino il ds Cristiano Giuntoli incontra Wiliam D’Avila.

Il calciomercato del Napoli in queste ore gira intorno al Napoli di Victor Osimhen, la chiusura della trattativa è una priorità per il club azzurro. Proprio prima del match con il Parma c’è stato uno sviluppo, con il ds Giuntoli impegnato in una telefonata con l’agente del giocatore nigeriano. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il club partenopeo ha trovato l’intesa con il procuratore ed ha fissato un appuntamento per chiudere la trattativa. Le parti si vedranno tra questo fine settimana o più probabilmente lunedì prossimo. Intanto non arrivano conferme sulle visite mediche che il giocatore avrebbe già svolto in gran segreto a Roma.

Per Osimhen al Napoli ci siamo, questa volta sembra davvero quella buona. Si parla anche di cifre dell’ingaggio del calciatore che dovrebbe oscillare tra i 3,5 ed i 4 milioni di euro per un accordo quinquennale con il club partenopeo. Il tutto dovrà essere ratificato dall’incontro tra Giuntoli e D’Avila che si vedranno in una sede ancora da definire. La cosa importante è che negli ultimi giorni sono stati superati i problemi che fino ad ora avevano paralizzato la trattativa. Resta inoltre il gradimento dell’attaccante nigeriano per la piazza azzurra, cosa importante per concludere al meglio l’affare. De Laurentiis, intanto, ha già l’accordo con il presidente del Lille e quindi si stanno creando tutte le condizioni per portare finalmente in porto una trattativa durata settimane, che ha visto non pochi problemi da risolvere per il club azzurro.