Akatugba su Osimhen al Napoli: “Firma in arrivo, ecco quando”

Oma Akatugba giornalista e amico di Victor Osimhen dà l’annuncio di un affare tra Lille e Napoli praticamente chiuso, con firma in arrivo.

Il calciomercato del Napoli si arricchisce di un nuovo indizio sull’arrivo di Victor Osimhen in maglia azzurra. A Delietta Gol su Tele A ha parlato via Sky il giornalista e amico del calciatore nigeriano Oma Akatugba che ha raccontato il suo rapporto con il calciatore: “Ci conosciamo dai tempi in cui giocava per la nazionale nigeriana Under 17. Con lui ha un profondo rapporto e so come sta vivendo questa trattativa, siamo praticamente fratelli” ha sottolineato il giornalista. Le sue parole fanno capire che quando parla di Victor Osimhen lo fa con cognizione di causa. Oma Akatugba ribadisce che “Osimhen ha fatto le visite mediche sabato scorso, nessuno lo sapeva nemmeno la stampa. Il suo trasferimento è stato voluto fortemente da Aurelio De Laurentiis che ha contattato più volte il presidente del Lille per trovare l’accordo“.

Secondo Akatugba l’affare Osimhen al Napoli è fatto al 95%: “Perché costa così tanto? Se si vuole comprare una Ferrari o una Bugatti bisogna spendere molto. Ecco Osimhen è come una Bugatti“. Da capire ancora il ruolo di Ounas nell’affare che potrebbe far abbassare il prezzo, ma comunque siamo ad una trattativa quasi chiusa dato che pure Giuntoli incontrerà il procuratore del calciatore per ratificare l’accordo. Nessun dubbio sulla volontà dell’attaccante nigeriano di vestire la maglia azzurra: “Ama la città e si è trovato molto bene. Doti tecniche? Lo paragonano a Drogba, ma Osimhen ha cominciato a giocare in Champions già a 21 anni. E’ il calciatore africano più costoso di sempre e sono certo che sarà il Maradona africano per il Napoli“.