Osimhen con la maglia del Napoli: arriva il like dell’attaccante

Novità sulla trattativa Victor Osimhen al Napoli. Il calciatore è apparso con la maglia del Napoli sulla pagina 433, sotto c’è il like dell’attaccante.

Gli indizi social hanno sempre un loro peso specifico nel calciomercato. Victor Osimhen ha lasciato il suo like sotto il post della famosa pagina instagram 433. Nell’immagine si vede proprio Osimhen con la maglia del Napoli, il calciatore ha messo la sua preferenza.

L’affare oramai è in dirittura d’arrivo il giornalista e amico del calciatore ha dato anche una data per l’annuncio. Nel fine settimana o al massimo entro lunedì prossimo ci sarà l’incontro tra Cristiano Giuntoli e Wiliam D’Avila per mettere tutto nero su bianco e fare il punto sugli ultimissimi dettagli da sistemare prima di poter depositare il contratto. Dal punto di vista della società De Laurentiis e Lopez hanno già trovato l’accordo da tempo.

Il like lasciato da Victor Osimhen alla pagina 433 è un ulteriore indizio della volontà del giocatore di vestire la maglia del Napoli. In Campania il nigeriano vuole trovare la sua dimensione per fare il salto di qualità, soprattutto chiede continuità di impiego. Quella che il Liverpool difficilmente gli avrebbe potuto garantire. La società azzurra sta facendo un enorme investimento sul giocatore, il più alto della sua storia e quindi si aspetta tanto da lui. L’attaccante nigeriano è considerato un vero fenomeno dagli addetti ai lavori, un calciatore che può fare la differenza nell’immediato ma soprattutto in futuro dato che ha ampi margini di crescita. Il Napoli è stato lesto a bruciare la concorrenza, dato che molte big europee tra cui l’Inter avevano posato gli occhi su Osimhen. Ora i tifosi attendono solo l’annuncio ufficiale.