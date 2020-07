Sky sulla trattativa Osimhen al Napoli: “Ora ci siamo. Jovic tenuto in caldo”

Luca Marchetti esperto di calciomercato di Sky è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sulla trattativa per Victor Osimhen al Napoli.

Manca poco, pochissimo per Victor Osimhen al Napoli lo dice anche l’esperto di mercato di Sky Luca Marchetti a Radio Marte. “La sensazione è che la strada ora sia in discesa e che tutto si possa risolvere per il meglio“. Nelle ultime ore sono state tante le voci che si sono susseguite su questo affare che sembrava in chiusura già un paio di settimane fa, ovvero prima che l’attaccante nigeriano decidesse di cambiare procuratore far saltare il banco.

Ora Cristiano Giuntoli ha un incontro con il nuovo agente D’Avila che dovrebbe essere quello decisivo. Anche il giornalista e amico di Osimhen ha spiegato che è praticamente fatta mentre il giocatore ha lasciato un like anche sotto un post della pagina 433 che lo ritrae con la maglia del Napoli. Segnali e indizi positivi che anche Marchetti di Sky conferma parlando di Osimhen al Napoli. “Nella giornata di ieri c’è stato un contatto telefonico tra l’agente del calciatore ed il direttore sportivo del Napoli, si sono accordati per un incontro. Purtroppo – ha aggiunto Marchetti – in questa trattativa il cambio di agente ha fatto dilatare i tempi, nonostante il Napoli avesse già chiuso l’accordo con il Lille“. Lo stesso Marchetti di Sky precisa che gli azzurri in queste settimane hanno tenuto in caldo due alternative ad Osimhen, ovvero: “Luka Jovic e Sardar Azmoun, la società si è voluta cautelare nel caso dovesse saltare la trattativa per il nigeriano“. Oramai non dovrebbero servire alternative dato che “Osimhen è veramente ad un passo dalla firma con il Napoli” conclude Marchetti.