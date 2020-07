CorSport – Osimhen al Napoli, fissato appuntamento decisivo: si chiude

Le ultime notizie sull’affare Victor Osimhen al Napoli arrivano da Corriere dello Sport che parla di un contatto tra Cristiano Giuntoli e l’agente del calciatore.

C’è stata una partita nella partita al Tardini di Parma. Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport ieri a bordocampo c’è stata una telefonata tra Cristiano Giuntoli e William D’Avila famigerato agente del calciatore nigeriano. Un contatto fondamentale per cercare di trovare l’accordo definitivo e portare Osimhen al Napoli. Ecco il passaggio riportato dal quotidiano sportivo:

Mentre Parma e Napoli stanno per cominciare, le voci che s’avvertono diventano un’eco. E’ quasi fatta, Giuntoli a bordo campo ha appena finito di chiacchierare con D’Avila, il manager, per fissare un appuntamento (lunedì?) che può diventare decisivo: l’offerta da 4 milioni ha impresso la svolta e ora non resta a De Laurentiis che sedersi intorno a un tavolo con Lopez, il presidente del Lille, e rendere esecutivo un affare che sembra non abbia altri ostacoli.

L’accordo con il Lille per portare Osimhen al Napoli, gli azzurri lo hanno da tempo. Il presidente De Laurentiis ha un buon rapporto con il collega Lopez. A questo punto bisogna ratificare e mettere tutto nero su bianco. Sperando che nel frattempo non ci siano altri colpi di scena. Anche se questa volta dovrebbe essere già tutto fatto, come raccontato anche dal giornalista e amico di Osimhen proprio in questi giorni. La trattativa arriva ad una svolta per la felicità del Napoli che sta puntando moltissimo su questo giovane attaccante nigeriano, che prenderà sulle sue spalle una grande responsabilità.