Osimhen, Akatugba: “Ha firmato con il Napoli! Oggi l’ufficialità e la foto di rito”

Osimhen ha fiormato con il Napoli, lo rivela l’amico Oma Akatugba. Secondo il giornalista nigeriano oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità.

Il giornalista nigeriano e grande amico di Victor Oshimen, Oma Akatugba è intervento ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Akatugba ha rivelato che Osimhen ha firmato con il Napoli e che oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità. Ecco le sue parole

OSIMHEN HA FIRMATO CON IL NAPOLI

“Da quanto mi risulta, il contratto di Osimhen con il Napoli è stato firmato, sia in Italia che in Francia. Questo significa che anche l’ultimo step è stato fatto. E anche le visite mediche si sono già svolte, seppur molti lo neghino, ma è la verità, come vi raccontai la volta scorsa, dell’episodio di sabato a Villa Stuart. Gli emissari del Napoli faranno visita oggi al ragazzo, che in compagnia del suo agente, prenderà parte all’incontro con il club azzurro e le altre parti in gioco“.

Akatugba ha poi aggiunto: “Di lì, scatteranno delle foto tutti insieme e poi saranno pronti a rendere ufficiale l’accordo. Victor vuole andare al Napoli, ha finalmente schiarito le proprie idee e capito che era la scelta migliore per sé stesso. All’inizio, era esitante ed aveva molti dubbi sull’approdare in Serie A, dovuti anche per il razzismo in Italia. E anche sulla realtà Napoli, era un po’ scettico. Non aveva ben chiaro cosa significasse il vivere di calcio che contraddistingue i tifosi lì. Dopo aver visitato la città, però, ha capito che Napoli sarebbe stata la scelta giusta“.