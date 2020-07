Osimhen e il Napoli hanno trovato l’accordo. L’attaccante del Lille si è avvicinato nelle ultime ore alla maglia azzurra. Decisiva la mossa di De Laurentiis.

NAPOLI. La trattativa tra Victor Osimhen e il Napoli è alle battute finali. Secondo quanto riferito dal quotidiano la Repubblica le due parti avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento dell’attaccante del Lille a Napoli.

Osimhen – Napoli accordo trovato

“L’epilogo ha ormai lo sfondo azzurro Napoli. Osimhen si è avvicinato nelle ultime ore. La telenovela, spiega Repubblica, ha preso la piega desiderata da De Laurentiis e Gattuso, che inseguono l’attaccante del Lille da almeno tre mesi. I contatti con il nuovo agente del nigeriano, William D’Avila, sono costanti e c’è intesa sull’ingaggio. L’affare quindi si potrebbe sbloccare a breve.

Repubblica aggiunge: “Il Napoli, per Victor Osimhen, ha migliorato l’offerta iniziale arrivando a proporre a calciatore un ingaggio da quattro milioni di euro a stagione, preludio al sì finale. Aurelio De Laurentiis, per il nigeriano, investirà una cifra non inferiore ai sessanta milioni di euro e sarà l’affare più oneroso dell’intera gestione dell’imprenditore cinematografico. Il Napoli, prima di annunciare l’acquisto di Osimhen dal Lille, vorrebbe prima concretizzare la cessione di Arek Milik.