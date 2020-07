Gazzetta: Moviola Parma-Napoli: l’analisi dei rigori concessi da Giuia

Moviola Parma-Napoli con Gazzetta dello Sport che analizza l’operato dell’arbitro Giuia che ha concesso ben 3 rigori durante la partita.

Lo ha detto anche Gennaro Gattuso il secondo rigore “non esiste, ma non voglio scuse non abbiamo perso per colpa dei penalty“. Eppure secondo il nostro modesto parare anche il primo è veramente molto ma molto leggero come tocco e forse non andava concesso, al video il tocco appare veramente impercettibile. In ogni caso l’arbitro Antonio Giuia non ha avuto dubbi ed ha dato due rigori decisivi al Parma.

La moviola di Parma-Napoli viene fatta anche da Gazzetta dello Sport che invece assolve l’arbitro Giuia e scrive: “Al Tardini Parma-Napoli parte a ritmi lenti. Cambia tutto al 46’: Grassi entra in area e viene atterrato da Mario Rui. Tocco lieve e apparentemente involontario, ma il penalty è corretto. Al 52’ ancora Grassi protagonista: in uscita dall’area intercetta con la mano un pallone. Per Giua il contatto è fuori area e dà giallo e punizione. Il Var Massa gli mostra che il giocatore del Parma era ancora in area e l’arbitro giudica il braccio aperto ad aumentare il volume del corpo e dà un rigore che avrebbe fatto discutere molto di più se non fosse stato dato. All’86 ancora rigore: Kulusevski entra in area in anticipo su Koulibaly si accentra e viene spinto e colpito dal difensore del Napoli“.

Non è un caso che la moviola di Parma-Napoli vada ad assolvere Giuia dato che i regolamenti oramai prevedono rigori come se fioccassero. Qualche anno fa questi contatti quasi sarebbero stati considerati delle simulazioni. In ogni caso i rigori concessi al Parma appaio veramente molto generosi.