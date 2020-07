Boga la priorità per le fasce del Napoli: il Sassuolo spara alto

Jeremie Boga del Sassuolo è una priorità sulle fasce per il Napoli, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna.

Obiettivi di mercato del Napoli con Jeremie Boga che è ancora una priorità per il club azzurro, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Cristiano Giuntoli ha sempre parlato molto bene del calciatore ivoriano, dicendo chiaramente che farebbe la fortuna di qualsiasi squadra. Forte fisicamente, atletico con buon dribbling e visione e della porta a 23 anni è sicuramente un ottimo prospetto per il presente e per il futuro. Boga è proprio uno dei profili che può piacere ad Aurelio De Laurentiis che avalla l’operazione. Il suo contratto con il Sassuolo scade nel 2022 ma fino ad ora il club neroverde non ha mai dichiarato di volerlo cedere, anzi i suoi Carnevali hanno sempre dichiarato Boga praticamente incedibile.

Ma nel calciomercato ogni giocatore ha un prezzo. Anche il Napoli vuole tenere Koulibaly ma se dovesse arrivare una grandissima offerta da 90/100 milioni non la rifiuterebbe. Così il Napoli continua a sondare il terreno per Boga. Fino ad ora il Sassuolo ha sparato veramente alto chiedendo almeno 40 milioni per cedere il giocatore. Giuntoli lo sta monitorando cercando il momento giusto per affondare il colpo. Ora la SSCN è intenzionata prima a chiudere l’affare Osimhen, che dovrebbe diventare un calciatore del Napoli nelle prossime 72 ore. Ma ci sono anche altre trattative che possono essere intavolate, come quella di Ola Aina col Torino e Under con la Roma. Affari che sono ancora vivi ed attendono un’accelerata da parte del club partenopeo che resta molto attivo in questa fase di mercato. Da valutare anche le operazioni in uscita con Milik e Allan sul piede di partenza, così come Younes. Ancora da definire, invece la posizione di Lozano che potrebbe restare in rosa anche nella prossima stagione.