Ola Aina nuovo obiettivo del Napoli: Giuntoli accelera

Nuovo obiettivo di mercato per il Napoli che punta Ola Aina del Torino, lo riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

C’è un altro nigeriano sulla lista dei possibili acquisti. Il Napoli punta Ola Aina calciatore di 23 anni che piace moltissimo al club azzurro. Secondo il Corriere delloSport la SSCN ha messo gli occhi su questo giocatore che nasce esterno destro, ma si può adattare a sinistra in difesa ma anche salire di qualche metro a centrocampo a seconda del modulo. Forte fisicamente con i suoi 184 centimetri di altezza ha avuto un buon rendimento con il Torino. Le 67 presenza, 6 assist ed 1 gol impreziosiscono le prestazioni di questo calciatore che diventano sempre più interessanti. Il Napoli ci sta facendo più di un pensierino, soprattutto se dovesse andare via Hysaj. La situazione dell’albanese è in standby, dopo un momento di distacco le parti sono tornate di nuovo a riavvicinarsi.

Qualora l’ex Empoli dovesse decidere veramente di cambiare aria allora il Napoli potrebbe veramente puntare Ola Aina, ecco perché Cristiano Giuntoli sta intensificando i rapporti con l’entourage del calciatore e con il Torino. Convincere Cairo è sempre molto complicato, ma i granata sono in una fase complicata ed hanno bisogno di rifondare facendo anche cassa. Per questo motivo il presidente del Torino potrebbe vendere qualche pezzo pregiato come Belotti e Ola Aina appunto. Intanto il Napoli continua a muoversi sul mercato per chiudere l’affare Osimhen, vicinissimo oramai alla definizione. Le prossime 72 ore saranno importantissime per chiudere l’affare e mettere tutto nero sul bianco. Osimhen al Napoli potrebbe trovare un altro nigeriano, Ola Aina ma per questa trattativa bisognerà avere ancora un po’ di pazienza e capire se entrerà nel vivo.