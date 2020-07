Gazzetta: Probabili formazioni Napoli-Sassuolo, cambi per Gattuso

Gazzetta dello Sport propone il grafico delle probabili formazioni di Napoli-Sassuolo che si giocherà sabato 25 alle ore 21.45 allo stadio San Paolo.

Ultime novità per le formazioni di Napoli-Sassuolo, con Gazzetta dello Sport che scrive di quattro cambi per Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli dovrebbe proporre nuovamente Meret in porta e confermare la difesa che ha affrontato il Parma. A centrocampo ritorna Lobotka titolare, mentre Fabian Ruiz si gioca un posto con Elmas. Cambia quasi completamente l’attacco rispetto alla sfida coi ducali, dato che il tecnico recupera Milik dalla squalifica e propone Callejon dal primo minuto. Difficilmente verrà rischiato Mertens titolare. Il belga ha subito una botta nel match con l’Udinese e Gattuso non vuole rischiarlo ma preservarlo per la gara di Champions League contro il Barcellona, dove sarà chiamato sicuramente a giocare dal primo minuto.

Napoli-Sassuolo le probabili formazioni di Gazzetta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Harsalin, Caputo. All. De Zerbi.

La sfida con il Sassuolo sarà quella che tatticamente assomiglierà di più alla gara con il Barcellona, lo ha ammesso anche Gennaro Gattuso al termine del match con il Parma. Un test importante per la formazione partenopea che deve tenere alta l’attenzione senza rischiare infortuni. Il tecnico cerca di tenere tutti sulla corda e preparati per la sfida di Champions, ecco perché nelle probabili formazioni di Gazzetta per Napoli-Sassuolo ci sono delle sostanziali novità rispetto al match con il Parma. L’obiettivo è arrivare preparati, fisicamente e mentalmente, alla sfida decisiva contro il Barcellona di Lionel Messi e tentare di approdare per la prima volta ai quarti di finale. Si ripartirà dalla sfida di andata giocata al San Paolo e terminata con il risultato di 1-1.