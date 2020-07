Napoli-Osimhen: affare in chiusura, scambio di documenti in corso

L’affare Victor Osimhen al Napoli è in chiusura, lo scrive Corriere dello Sport che aggiunge dettagli anche su cifre e ingaggio del calciatore.

Finalmente ci siamo, l’affare Victor Osimhen al Napoli sta per concludersi. Come scrive il Corriere dello Sport le prossime 72 ore serviranno a club e intermediari per mettere in ordine tutti gli incartamenti e definire gli ultimi dettagli. Fino a quando non c’è la firma non si può mai stare tranquilli, per questo Cristiano Giuntoli tiene in caldo qualche nome di riserva, ma più per eccessivo zelo che per altro. Il club di Aurelio De Laurentiis ha voluto puntare forte sul calciatore nigeriano che è destinato a vestire la maglia azzurra. Una trattativa tutt’altro che semplice quella per Victor Osimhen, dilatata nei tempi dal cambio di procuratore in corso d’opera. Ora siamo veramente agli sgoccioli per il paggio del giovane attaccante chiamato a risolvere il problema del gol.

Affare Osimhen a Napoli: arriva la firma

“La storia infinita sta per finire: Victor Osimhen si appresta a diventare un giocatore del Napoli. Non resta che attendere qualche giorno ancora: l’ultimo rilancio di De Laurentiis è stato decisivo – ingaggio da 3 a 4 milioni a stagione bonus compresi – e lo scambio dei documenti utile a definire i dettagli prima delle firme è già cominciato. Parallelamente – scrive Corriere dello Sport – si tratta l’importo dei bonus con il Lilla: senza sosta. Per quel che riguarda gli aspetti contrattuali, Osimhen firmerà un quinquennale da 3,5 milioni a stagione più 500mila di bonus, mentre il Lilla dalla cessione del suo attaccante ricaverà più o meno 60 milioni di euro”.