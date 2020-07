Gazzetta – Napoli, si chiude per Osimhen: ma Giuntoli resta all’erta

L’affare Victor Osimhen è diventato la principale trattativa di mercato in casa Napoli, settimana prossima prevista la chiusura.

Il Napoli sta per chiudere la telenovela Victor Osimhen. Il calciatore da tempo aveva scelto la società azzurra ma il cambio di procuratore ha inciso moltissimo sulla dilatazione dei tempi. William D’Avila, nuovo agente del nigeriano, ha provato a portare sul tavolo proposte legate al Liverpool e ad altri club inglesi ma il Napoli non ha abboccato, forte anche di un accordo col Lille già trovato. Ieri anche l’intermediario D’Amico ha fatto capire che siamo veramente molto vicini alla chiusura della trattativa, che arriverà con l’incontro tra Giuntoli ed il manager dell’attaccante.

Anche Gazzetta dello sport parla di Osimhen al Napoli in un pezzo legato alla carenza di gol per la squadra di Gattuso. “Parlando di centravanti, la speranza sul mercato rimane concentrata sul nigeriano del Lilla, Victor Osimhen. I pregiudizi del nuovo agente William D’Avila sembrano caduti. E nella prossima settimana è in programma l’incontro decisivo col procuratore per definire il contratto, fermo restando che le società hanno già un accordo. Il Napoli però rimane all’erta, perché fin quando non ci saranno le firme, si teme qualche inserimento dalla Premier, come spera lo stesso D’Avila“.

Sul fronte delle uscite gli azzurri hanno sempre da sistemare Arek Milik che può diventare tesoretto o pedina di scambio. Nelle ultime ore pare essersi aperto quantomeno uno spiraglio per Federico Bernardeschi che ha cambiato procuratore. Il calciatore, inoltre, ha voglia di trovare maggiore minutaggio. Il problema resta legato al rapporto che l’esterno della Juventus ha con alcuni sponsor molto importanti. Una questione non da poco, visto come il Napoli decide di gestire i diritti d’immagine.