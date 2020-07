Bernardeschi cambia procuratore, il Napoli alla finestra

Ultime notizie sulla trattativa Federico Bernardeschi al Napoli col calciatore della Juventus che ha cambiato procuratore. Lo scrive Gazzetta.

Federico Bernardeschi cambia procuratore e questo in ottica calciomercato può aprire a nuove prospettive. L’esterno della Juventus potrebbe rientrare nell’affare che porta Arek Milik in maglia bianconera. L’attaccante polacco ha un accordo con la società degli Agnelli che non vuole spendere i 50 milioni di euro chiesti dal Napoli per cedere il cartellino del giocatore che scade nel 2021. Per questo ha offerto delle contropartite tecniche. Il Napoli vuole Bernardeschi come primissima scelta, solo in un secondo momento potrebbe valutare l’opzione Pellegrini esterno mancino in forza al Cagliari in questa stagione. Fino ad ora l’esterno ex Fiorentina sembra non voler cambiare aria, si è parlato di un rifiuto per la piazza azzurra anche se non ci sono state particolari conferma da questo punto di vista. Il vero scoglio da superare sono gli accordi che Bernardeschi ha con gli sponsor.

Secondo Gazzetta il cambio di procuratore di Bernardeschi potrebbe riaprire la trattativa e spingerlo verso Napoli. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo:

Si è parlato anche di un interesse del Milan nel caso in cui Donnarumma prendesse proprio la via di Torino. Un disagio che ha mandato in frantumi il rapporto con l’avvocato Bozzo. Ad occuparsene sarà il nuovo agente, in queste settimane ci sono stati contatti con Federico Pastorello e Giovanni Branchini. In cuir suo la Juve è sempre in pole, ma a 26 anni sa bene che non è più l’ora di temporeggiare.

Al Napoli Bernardeschi troverebbe sicuramente più spazio rispetto a quello che gli è stato riservato in questi anni alla Juve, dove ha dovuto fungere soprattutto da comprimario alle spalle di altri calciatori.