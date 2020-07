Mandarini: “Bernardeschi prima scelta del Napoli. Under alternativa”

Fabio Mandarini giornalista del Corriere dello Sport ha parlato di mercato ai microfoni di Radio Marte. Bernardeschi al Napoli il tema principale.

Secondo Fabio Mandarini giornalista de il Corriere dello Sport il primo nome sulla lista del Napoli “continua ad essere Federico Bernardeschi che può diventare la contropartita tecnica nell’operazione Milik alla Juve. Poi, c’è Under che è un’alternativa, ma di livello. E’ anche più giovane, forse va disciplinato dal punto di vista tattico, ma ha numeri importanti. Boga? E’ stata un’idea, ma il Napoli cerca un destro e credo possa tornare in lista ove mai Insigne dovesse lasciare l’azzurro e non è un’ipotesi al momento percorribile“. Qualche preoccupazione sull’affare Osimhen, pronto ad andare in porto: “Mi auguro che il Napoli stia facendo un investimento giusto perchè metterà sul piatto molti milioni, per un giovane che non conosce ancora il calcio italiano“.

Questa mattina è arrivata una brusca frenata proprio su Federico Bernardeschi che avrebbe rifiutato Napoli, mentre su Under la situazione sembra essere più semplice. Ieri dalla Turchia sono arrivate rassicurazioni sulla trattativa ma non ci sono ancora i presupposti per chiuderla. Intanto sul fronte delle uscite bisogna risolvere ancora il caso Milik che secondo Enrico Fedele andrà sicuramente via. Proprio Fedele ha fatto il punto sul mercato del Napoli con novità sul futuro di Lozano.