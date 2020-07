Kalidou Koulibaly potrebbe avviare il rinnovo con il Napoli lo scrive Corriere dello Sport che riporta anche l’offerta presentata dal Manchester City.

Le ultime notizie su Kalidou Koulibaly parlano di possibile rinnovo con il Napoli, a scriverlo è il Corriere dello Sport. Il giocatore piace moltissimo al Manchester City che ha fatto arrivare un’offerta da 60 milioni di euro al club di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli non vuole nemmeno parlarne di una cessione a quelle cifre, dato che fino ad ora ha chiesto sempre almeno 90 milioni di euro. Koulibaly ha 29 anni ed è uno dei migliori difensori del mondo, quindi chi vuole acquistarlo dovrà pagare e tanto anche. Questo è l’obiettivo del patron azzurro che non vuole farsi prendere per la gola, anche perché il Napoli è una società sana dal punto di vista finanziario e neanche la crisi post covid ha intaccato questo parametro. Da questo punto di vista la SSCN può essere assolutamente sicura dei propri mezzi.

Le offerte per Koulibaly comunque non mancano: il Psg è sempre alla finestra e dalla Francia sono sicuri che Leonardo farà almeno un tentativo questa estate. Ma per Koulibaly potrebbe arrivare anche il rinnovo con il Napoli. L’attuale contratto del difensore senegalese scade nel 2023, ma blindarlo con un ulteriore prolungamento garantirebbe al Napoli quella solidità di poter vendere il cartellino del calciatore ad una cifra molto alta ed evitare un altro caso Milik. In ogni caso se il difensore dovesse decidere di restare in maglia azzurra ancora a lungo, come dichiarato in una recente intervista, farebbe contenti sia il patron De Laurentiis ma anche i tifosi che lo hanno eletto a beniamino della squadra. Il discorso potrebbe essere intavolato alla fine di questa sessione di mercato, in cui Giuntoli è impegnato su molti obiettivi tra cui Victor Osimhen.