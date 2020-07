In Francia – Calciomercato: Koulibaly tra Manchester City e Psg

Kalidou Koulibaly contesto tra Manchester City e Psg, lo scrivono in Francia dove sono sicuri che il calciatore lascerà Napoli.

Il calciomercato del Napoli ha subito una battuta d’arresto con l’affare Osimhen, ma tante trattative sono ancora molto vive. A cominciare da quella per la cessione di Kalidou Koulibaly. In Francia sono sicuri che il difensore senegalese andrà via da Napoli ed è contesto tra il Manchester City di Guardiola ed il Psg. Proprio nella scorsa sessione di mercato il club parigino fece di tutto per assicurarsi il calciatore ma il Napoli non volle cederlo. Ora il Psg potrebbe ritornare alla carica, ma deve vedersela con il City. Il procuratore di Koulibaly, Fali Ramadani ha in programma un incontro con Aurelio De Laurentiis per cercare di ammorbidire le pretese del presidente del Napoli che non lascerà partire Kouliblay se non per una cifra molto importante.

Il Napoli avrebbe individuato anche il sostituto di Koulibaly, ovvero Gabriel del Lille ma le difficoltà nell’arrivare alla conclusione della trattativa per Osimhen stanno minando anche quella per il difensore. E’ vero che gli azzurri non hanno fretta, ma vogliono evitare intromissioni di altri club. Intanto in queste ore dalla Francia segnalano il Psg come squadra maggiormente interessata a Koulibaly e pronta a fare una mossa per acquistare il cartellino del senegalese, che in una recente intervista non aveva escluso l’opportunità di restare a Napoli a vita.