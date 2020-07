Koulibaly: incontro Ramadani-De Laurentiis si decide il futuro

Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani agente di Kalidou Koulibaly si vedranno presto per decidere il futuro del difensore del Napoli.

A rivelare la notizia dell’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadanti, procuratore di Kalidou Koulibaly, è Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport Show. “Ramadani porterà l’interesse forte del Manchester City e cercherà di ammorbidire le richieste del presidente partenopeo. Sul tavolo anche altri argomenti: al Napoli piace il talento del Maiorca, classe 2004, Luka Romero (seguito da Ramadani), e si parlerà anche del possibile approdo in azzurro di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, nel caso in cui l’affare Osimhen dovesse saltare. Solo da certificare il rinnovo di Nikola Maksimovic fino al 2025: difatti, il rapporto consolidato tra Ramadani e De Laurentiis potrebbe consentire lo sviluppo di altre trattative”.

Il Napoli dopo aver incassato la pesante battuta d’arresto per Osimhen deve capire come muoversi sul mercato e orientare le proprie scelte verso nuovi obiettivi, a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto. La cessione di Koulibaly potrebbe sicuramente finanziare altri colpi, ma è chiaro che il club azzurro ha già almeno 60 milioni di euro da investire per l’attaccante: almeno questo era il budget che De Laurentiis vuole investire per prendere Osimhen.