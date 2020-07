Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha programmato un vertice di mercato con Fali Ramadani. Si parlerà di Kalidou Koulibaly e Luka Jovic.

Il Napoli non si farà trovare impreparato se dovesse saltare la trattativa per Osimhen, i partenopei hanno preparato ben tre alternative. Tra i nomi spiccano Immobile e il gioiello del Real Madrid Luka Jovic. L’attaccante del Real appartiene alla scuderia di Fali Ramadani, procuratore anche di Koulibaly e Maksimovic.

Il Real Madrid valuta il cartellino di Jovic 45 milioni, e il procuratore ha ricevuto il mandato di cedere il Serbo. Luka Jovic ha un ingaggio di 5 milioni e per cambiare casacca ne chiede almeno 6. Difficile pensare che De Laurentiis si spinga a quelle cifre, molto probabile che possa offrire lo stesso ingaggio di Osimhen.

Secondo la redazione sportiva di Radio Punto Nuovo, nei prossimi giorni il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis incontrerà l’agente Fali Ramadani per discutere di diverse questioni di mercato: dal rinnovo fino al 2025 di Nikola Maksimovic, solo da formalizzare, al futuro di Kalidou Koulibaly e Luka Jovic, prima alternativa a Osimhen per l’attacco.