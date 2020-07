Padovan: “L’Atalanta merita di vincere lo scudetto, ha un calendario facile”

Il giornalista Giancarlo Padovan a Radio Punto Nuovo parla del campionato di Serie A, che si potrebbe incredibilmente riaprire in questa giornata.

Il pareggio della Juventus con il Sassuolo ha rimesso in corsa per lo scudetto nuovamente Inter e Atalanta, ma anche la Lazio che se batte i bianconeri si può portare a cinque punti dalla Juventus. La squadra di Sarri non è compatta e non tutti seguono l’allenatore sull’orlo dell’esonero. Secondo Padovan potrebbero anche esserci sorprese: