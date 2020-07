Marani attacco alla Juve: “Esonero di Sarri fallimento anche del club”

Il vice direttore di Sky Matteo Marani interviene sul momento negativo della Juventus e sul possibile esonero di Maurizio Sarri.

La sfida tra Lazio e Juventus potrebbe essere decisiva per Maurizio Sarri. L’allenatore dei bianconeri è in bilico e in caso di sconfitta difficilmente resterebbe in sella. Sul difficile momento della Juventus è intervenuto il vice direttore di Sky Matteo Marani che dice: “Il matrimonio tra Sarri e la Juventus non si è mai consumato, la mancata integrazione del tecnico è evidente“. Nonostante lo scudetto vinto coi bianconeri è abbastanza palese che il tecnico non ha la priorità per la società che dà molto più credito al suo pupillo Cristiano Ronaldo. Proprio Cr7 più volte ha contestato in maniera evidente il suo allenatore quando ad esempio è stato sostituito. Marani sulla Juventus aggiunge: “In caso ci fosse l’esonero di Sarri sarebbe una sconfitta anche per la società. Non bisogna dimenticare che il tecnico ex Napoli ha un contratto importante fino al 2022. Sostituto? Prendere uno come Pochettino significa mettere a bilancio circa 25 milioni di euro per un allenatore“.