Barcellona-Napoli, De Laurentiis preoccupato per i nuovi focolai in Catalogna. Il patron chiama il consolato italiano.

La sfida Champions tra Barcellona e Napoli in programma l’8 agosto preoccupa il patron Aurelio De Laurentiis. Il presidente sta seguendo da vicino gli ultimi sviluppi sull’emergenza Cornavirus in Spagna, a destare maggiore preoccupazione sono i nuovi focolai in Catalogna.

Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport, “Barcellona-Napoli, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League (all’andata è finita 1-1 con i gol di Mertens e Griezmann, ndr), preoccupa la dirigenza partenopea a causa dei nuovi focolai di Coronavirus in Catalogna. Aurelio De Laurentiis ha avviato contatti diretti con il Consolato italiano per avere rassicurazioni e aggiornamenti.

Sky aggiunge: “Per ora non ci sono notizie certe anche perché non è prevista in agenda la possibilità di far giocare la partita in campo neutro. Al momento resta ferma la programmazione: Barcellona-Napoli si giocherà a porte chiuse al Camp Nou in attesa di nuove ed eventuali disposizioni da parte della UEFA dovesse peggiorare ulteriormente la situazione legata all’emergenza coronavirus in Spagna. Come è noto, invece, la Final Eight, ovvero le sfide dai quarti in poi in gara unica, si giocherà a Lisbona“.