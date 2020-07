Obietivvi Napoli – Szoboszlai verso il Milan: “Ho incontrato Rangnick”

Calciomercato con Dominik Szoboszlai verso il Milan. Il calciatore è un obiettivo del Napoli ma il centrocampista ammette contatto con Rangnick.

Potrebbe saltare definitivamente un obiettivo di calciomercato del Napoli dato che Dominik Szoboszlai sembra orientato ad andare al Milan. Lo stesso centrocampista ha ammesso di aver incontrato di recente Ralf Rangnick pronto a portarlo in rossonero: “E’ vero mi sono visto con lui, ci conosciamo da parecchio tempo” ha ammesso il centrocampista che poi ha preferito sviare: “Ora non è il momento di parlare di calciomercato, dato che i campionati sono ancora in corso. Campionato preferito? Quello spagnolo e quello italiano“. Szoboszlai è seguito anche dal Napoli che ha mostrato un interesse concreto, ma che ora sta dando priorità ad altre trattative. Victor Osimhen in entrata è quella che maggiormente tiene impegnati i dirigenti azzurri, ma si parla con insistenza di Immobile. In uscita, invece, c’è sempre da seguire l’interesse di Psg e Manchester City per Koulibaly.