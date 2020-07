Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per fare il punto sulla trattativa su Victor Osimhen.

Si mette nettamente in salita la trattativa per portare Victor Osimhen al Napoli. Il procuratore del calciatore sta giocando al rialzo ed addirittura chiede 7 milioni di euro a stagione. In questo modo vuole cercare di guadagnare il più possibile. Sulla trattativa Osimhen-Napoli è intervenuto anche Ciro Venerato che a Radio Goal dice: “Il Liverpool di Klopp ha fatto un sondaggio per il calciatore, in Inghilterra andrebbe per essere un’alternativa ai titolari. In ogni caso il giocatore è stato ambiguo in questa trattativa ha usato il Napoli“.

Da stamattina si è ritornato a fare con insistenza il nome di Ciro Immobile, calciatore che recentemente ha subito anche degli insulti social da parte dei tifosi della Lazio. La sua permanenza a Roma è messa in dubbio nelle ultime settimane e quello di “Immobile è il primo nome fatto a da Gattuso a Giuntoli e De Laurentiis” dice Venerato che aggiunge: “Il tecnico azzurro stravede per Immobile“. La trattativa per prendere l’attaccante nato in provincia di Napoli è molto complicata, come dice lo stesso Venerato: “Lotito prima dice di non volerlo cedere, poi spara cifre enormi. L’agente del calciatore ha incontrato il New Castle ma è una soluzione in divenire dato che stanno cambiando società. Il Napoli – aggiunge – non sta trattando il giocatore perché sa che l’affare sarebbe complicatissimo da portare avanti“. Restano Luka Jovic come alternativa: “C’è stato un contatto con il suo agente Fali Ramadi, con cui si è parlato anche di Maksimovic e Koulibaly“.