Napoli-Udinese: i convocati di Gattuso, ritorna Malcuit. Due assenti

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati ufficiali del Napoli per la sfida contro l’Udinese in programma domenica 19 al San Paolo.

Il Napoli nella 34a giornata di campionato di Serie A sfiderà l’Udinese. Come riporta il sito ufficiale della SSCN gli azzurri dopo una prima “fase dedicata ai torelli, la squadra ha svolto esercitazioni tecniche a gruppi. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con tiri in porta. Lavoro differenziato per Younes e Llorente. Entrambi non saranno del match unitamente a Di Lorenzo squalificato.”.

Ecco la lista dei convocati del Napoli:

Meret, Ospina, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.