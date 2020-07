Gattuso striglia la squadra: “Diamoci una svegliata”

Gennaro Gattuso striglia la squadra in vista della sfida con il Sassuolo, l’allenatore vuole una reazione dopo la sconfitta con il Parma.

Perdere non fa mai piacere, nemmeno quando non c’è più nulla da giocarsi in un campionato che per il Napoli è praticamente concluso. Gattuso da perfezionista ha strigliato la squadra nel post partita, come scrive Repubblica il tecnico si è fatto sentire con i suoi giocatori:

Così non va, stiamo arrancando e dobbiamo darci subito una svegliata: altrimenti finisce che agli spagnoli facciamo il solletico. Il Sassuolo può fare al caso nostro, in questo senso: il suo modo di stare in campo è simile a quello dei catalani.

Frasi che Gennaro Gattuso ha utilizzato per motivare i suoi calciatori. Il tecnico non vuole cali di tensione, ecco perché sta tenendo tutti sulla corda e sta facendo ampio turnover. Paragonare tatticamente il Sassuolo al Barcellona è un modo per far capire ai calciatori che quello con i neroverdi sarà un test molto importante. La squadra di De Zerbi sta mostrando grandi doti di palleggio e di saggezza difensiva, quindi bisognerà rispettarli e dare il massimo per portare a casa i tre punti. Anche se il Napoli ha già ipotecato il passaggio ai gironi di Europa League (grazie alla vittoria della Coppa Italia), Gennaro Gattuso non vuole perdere punti per strada: ne fa una questione di impegno e di onore.