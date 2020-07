Carnevali, porta in faccia al Napoli per Boga: “Non lo cediamo”

Giovanni Carnevali direttore sportivo del Sassuolo al Corriere dello Sport fa sapere che Jeremie Boga non andrà al Napoli nella prossima stagione.

Niente da fare Jeremie Boga non si muoverà da Sassuolo ed anche il Napoli è stato avvisato. Lo ha detto chiaramente il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali che al Corriere dello Sport chiude ogni possibilità di cessione dell’attaccante ivoriano. “Non mi pongo un problema di cifre per il semplice fatto che non vogliamo venderlo. Lo dichiaro ufficialmente incedibile“. Insomma Boga non va via da Sasuolo per nessuna cifra. Lo ha detto chiaro e tondo Carnevali che sottolinea come il club neroverde abbia ricevuto più offerte: “Ce lo hanno chiesto in Italia ed all’estero“. Tra le società interessate c’è anche il Napoli, ma anche in questo caso c’è stato un netto rifiuto da parte di Carnevali che dice: “Con De Laurentiis il rapporto è eccellente. Sono interessati ma non abbiamo mai parlato di soldi“. Così il Napoli vira su altri obiettivi per l’esterno, si parla insistentemente di Under della Roma, ma la sensazione è che il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli stia lavorando sotto traccia per qualche altro acquisto. Intanto si tenta di convincere Callejon a restare al Napoli, così da avere una valida alternativa già in casa.