Rinnovo Callejon, Mertens in pressing: “Resta al Napoli”

Gazzetta dello Sport scrive di un Dries Mertens che sta provando a convincere Josè Callejon a firmare il rinnovo di contratto con il Napoli.

Si sta tentando il tutto per tutto per cercare di far restare Josè Callejon al Napoli. Anche Dries Mertens sta provando a convincere il calciatore spagnolo a vestire ancora la maglia azzurra dopo il termine di questa stagione. Dries e Josè sono amici e per questo il belga prova a convincere il compagno di tante avventure. Callejon sarebbe disposto restare al Napoli, ma per ora non si riesce a trovare l’accordo con Aurelio De Laurentiis, ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport.