Asse Napoli-Benevento: doppio colpo in uscita e tesoretto

Napoli e Benevento stanno perfezionando un doppio colpo in uscita, lo scrive Tuttosprot. Younes e Llorente sono vicini alla squadra sannita.

Il Benevento del patron Vigorito è ritornato in Serie A con larghissimo anticipo sulla tabella di marcia e sta già programmando la prossima stagione. L’idea delle Streghe è di fare una grande squadra per evitare un’altra retrocessione. Sull’asse Napoli-Benevento sono in dirittura d’arrivo due trattative importanti: Amin Younes e Fernando Llorente potrebbero presto diventare calciatori del Benevento, ecco quanto scrive Tuttosport.

A Inzaghi servono elementi di esperienza per evitare di perdere punti nel prossimo campionato di A e dal Napoli stanno per arrivare Llorente e Younes, per la somma di 16 milioni che confluiranno nelle casse del Napoli. La trattativa tra i club può essere considerata ormai in dirittura d’arrivo, l’unico ostacolo riguarda l’ingaggio dei due calciatori, e che va ben oltre i due milioni netti a stagione.

Con questi soldi il Napoli comincerebbe a costruire un tesoretto non da poco, dato che lo stesso potrebbe essere rimpinguato anche dalla cessione di Ounas. Sul piede di partenza ci sono anche Allan, Milik e forse Koulibaly, anche se in questo caso parliamo di cifre molto più alte e trattative più complicate da concludere.