Romano svela: “Pellegrini la chiave per Milik, può sostituire Ghoulam”

Secondo Fabrizio Romano esperto di mercato di calciomercato.com parla dell’addio di Arkadiusz Milik. Pellegrini può essere la contropartita giusta.

Luca Pellegrini può essere la chiave per imbastire la trattativa che porterebbe Milik alla Juventus, lo riferisce Fabrizio Romano esperto di calciomercato.com. “L’indiscrezione di mercato odierna è su Luca Pellegrini. Il terzino sinistro in prestito al Cagliari è di proprietà della Juventus, che può puntare su di lui nella prossima stagione come vice Alex Sandro. Oppure può diventare una pedina di scambio: attenzione al Napoli. Nei dialoghi per Milik si è parlato anche di Pellegrini, che piace alla squadra allenata da Gattuso così come Bernardeschi. Ghoulam è in uscita, così può diventare un’occasione. Non è ancora una trattativa avviata, ma i due club ne riparleranno presto anche con il suo agente Mino Raiola“.

Milik è in uscita dal Napoli che chiede 50 milioni di euro, ma la società di De Laurentiis non può pretendere troppo dato che il contratto del calciatore scade nel 2021. Così il Napoli potrebbe ‘accontentarsi’ di mitigare il prezzo del cartellino con una contropartita tecnica. Si è parlato con insistenza di Bernardeschi, ma nelle ultime ore il nome di Pellegrini si fa sempre più avanti. Intanto tiene banco ancora la trattativa per Osimhen che andrebbe a sostituire proprio Milik. Dalla Francia fanno sapere che l’annuncio per il passaggio al Napoli è imminente.