Dalla Francia, Osimhen al Napoli: “Annuncio a breve, manco solo un dettaglio”

Dalla Francia fanno sapere che è questione di ore per avere l’annuncio di Victor Osimhen al Napoli, lo rivela le10sport.com.

Le notizie di calciomercato per il Napoli portano tutte a Victor Osimhen. Dopo qualche giorno di calma è tornato in maniera prepotente il nome del calciatore nigeriano, anche perché l’entourage del calciatore ha fatto sapere che la decisione sarà presa nelle prossime ore. Dalla Francia il portale le10sport parla di un annuncio praticamente imminente, con Osimhen pronto ad accettare l’offerta del Napoli. Il club azzurro ha offerto 3,5 milioni di euro a stagione e 5 anni di contratto, oltre ad una commissione per gli agenti che si aggira intorno agli 800 mila euro.

Ultimo tassello da superare è la questione razzismo. In Francia fanno sapere che Osimhen valuta attentamente questo aspetto e non vuole ritrovarsi a giocare in un campionato dove c’è un problema di questo tipo. Il Napoli intanto intensifica i rapporti con il Lille ed è pronto a chiudere una doppia operazione da 80 milioni di euro che porterebbe Osimhen ed il difensore Gabriel in maglia azzurra. Le prossime saranno ore veramente infuocate per questa trattativa. L’agente di Osimhen ha parlato anche a calciomercato.com ed ha sottolineato come “Napoli sarebbe una buona opportunità di crescita, ma deve essere lui a decidere“.