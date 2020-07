Osimhen al Napoli: pronto Summit a Montecarlo, la decisione di Gattuso

Calciomercato Napoli con Victor Osimhen sempre al centro delle trattative. De Laurentiis ha fretta di chiudere per l’attaccante nigeriano.

Tutti i segnali, gli indizi e le parole degli agenti portano Victor Osimhen al Napoli. Anche ieri il cognato e membro dell’entourage del calciatore ha fatto sapere che la trattativa è vicinissima alla chiusura, cosa che scrivono anche in Francia. Nel calciomercato, però, serve mettere tutto nero su bianco, altrimenti si rischia sempre l’intrusione di qualche altro club. Va ricordato che Osimhen piace a big europee come Liverpool e Inter. Ecco perché Aurelio De Laurentiis ha fretta di chiudere per il giocatore, ecco quanto scrive Il Mattino.

In realtà, anche per mettere fretta a Osimhen, gli azzurri hanno dato disponibilità ad alzare l’offerta sull’ingaggio concedendo dei bonus che nell’arco del triennio possono far salire lo stipendio a quasi 4 milioni di euro se il Napoli centrerà determinati obiettivi. Nel summit successivo con De Laurentiis, Gattuso ha ribadito che è calciatore molto funzionale al gioco che lui ha in mente. Insomma Gattuso ha in testa Osimhen e continua a battere questo ferro. Finché è caldo. Il Lille attende l’incontro con De Laurentiis: potrebbe tenersi a Montecarlo. Prezzo iniziale: 70 milioni. Il Napoli vuole inserire Ounas, ma Lopez ha detto no.

Calciomercato: Osimhen al Napoli e Milik in uscita

Il Napoli entro breve vuole chiudere le due trattative: Osimhen in azzurro e Milik in uscita. Per questo la dirigenza partenopea sta lavorando senza sosta per portare a termine questi due affari molto complicati. Da un lato c’è Osimhen che piace a tanti club, ma che ha apprezzato moltissimo sia la città che l’incontro con Gattuso e De Laurentiis, dall’altro c’è la complicata vendita di Milik. Il Napoli chiede 50 milioni di euro, ma il suo contratto è in scadenza e nessuno vuole arrivare a quella cifra. La Juve è alla finestra e mette Pellegrini sul piatto delle contropartite per convincere il Napoli a cedere l’attaccante polacco.