Milik si è promesso alla Juve, accordo totale. Ecco le cifre dell’ingaggio

Arkadiusz Milik vuole la Juventus lo scrive Il Mattino, il polacco ha raggiunto un accordo totale con il club bianconero ecco tutte le cifre.

C’è un accordo totale tra Milik e la Juventus. Il calciatore polacco spinge per vestire la maglia bianconera nella prossima stagione, tanto da aver trovato già l’accordo per il contratto. Ecco quanto scrive Il Mattino.

Il polacco s’è promesso alla Juventus. Ora tocca ai due club fare il resto. Da qualche giorno, l’agente di Milik ha in sostanza raggiunto l’intesa per una cifra poco sotto i 4,5 milioni di euro sino al 2025. Ballano ancora dei dettagli, ma il giocatore si sente ormai vicinissimo a Maurizio Sarri. Ora, però, s’attende il passaggio più importante, l’accordo tra De Laurentiis e Agnelli. Anche l’Atletico Madrid e il Tottenham sono interessate all’attaccante. Il Napoli sogna l’asta: per meno di 45 milioni non vuole cederlo. Nelle prossime ore s’attende la svolta. È inevitabile un sacrificio da entrambe le parti. Anche perché ormai la Juve si è sbilanciata e le pretattiche valgono sino a un certo punto.

Milik-Juve: le contropartite

In questa fase di convivenza tra crisi economica e mercato, si parla moto di contropartite tecniche. La Juventus è decisa a scegliere questa opzione perché non è intenzionata a versare 50 milioni di euro al Napoli per Milik. Si è parlato molto di un interesse degli azzurri per Bernardeschi, ma nelle ultime ore si è fatta avanti al candidatura di Pellegrini. L’esterno sinistro in prestito al Cagliari piace al Napoli che lo potrebbe utilizzare per sostituire Ghoulam. Intanto in entrata con Milik alla Juve si pensa sempre ad Osimhen, la società partenopea vuole chiudere e spinge per un incontro con il Lille.