Immobile unica alternativa a Osimhen, trattativa complicata

Il Napoli sta provando in queste ore a chiudere per Victor Osimhen che resta l’obiettivo numero uno del calciomercato. Secondo quanto scrive Il Mattino per Gattuso l’unica alternativa a Osimhen è Ciro Immobile, ma la trattativa è complicatissima.