“Osimhen grande talento, ben venga al Napoli. Perfetto per Gattuso”

Il giornalista Dario di Gennaro ed il procuratore Alessandro Canovi a Radio Marte parlano di Victor Osimhen, prossimo acquisto del Napoli.

“Il Lille è bottega cara perché ha un buono scouting, l’allenatore sai far crescere i giocatori e quindi chi va via, lo fa dietro una somma elevata. Osimhen al Napoli sarebbe un’operazione importantissima in un momento di crisi come questo e sarebbe un segnale importantissimo. Le squadre di Gattuso giocano molto bene per cui ben vengano giocatori tecnicamente validi” questo il commento di Alessandro Canovi che parla di Osimhen al Napoli.

Sulla stessa linea d’onda anche il giornalista Dario Di Gennaro che dice: “Osimhen è un giocatore di grande talento e valore, sul prezzo poi ho qualche dubbio. Speriamo che sia all’altezza della spesa che il Napoli effettuerà. Detto questo, metto la mano sul fuoco sull’acquisto solo quando vedrò il tweet di De Laurentiis. Il 20 agosto riparte il ritiro della nuova stagione per cui non c’è tanto tempo per chiudere le trattative. Al Napoli manca una prima punta e con Osimhen e Boga, la squadra azzurra non avrebbe più nulla da temere“.

Proprio su Boga sta avanzando l’interesse del Napoli con Sky che riferisce di un’offerta molto importante per il calciatore del Sassuolo. Giuntoli lo stima molto e sta cercando di portarlo in maglia azzurra, anche se il Sassuolo fa una valutazione di 40 milioni di euro per il suo cartellino.