Mandorlini: “Col Sassuolo si prepara la sfida col Barcellona”

Andrea Mandorlini ex allenatore del Verona ha parlato di Napoli-Sassuolo durante la trasmissione Radio Marte Sport Live.

Lo aveva detto anche Gennaro Gattuso al termine della sfida con il Parma, il Sassuolo tatticamente assomiglia anche Barcellona. Un concetto che viene espresso anche da Andrea Mandorlini:

Il Sassuolo è un banco di prova importante perché il Sassuolo è una di quelle squadre che ti mette alla prova e il Napoli è vero che ha nulla più da chiedere al campionato, ma deve allenare la testa in vista della gara di Champions. Questo campionato è un po’ falsato dal lockdown, ma la Juve vincerà un altro scudetto e non per inerzia, ma perché le altre non hanno tenuto il passo. Il nostro campionato è quello più difficile e questo è un bene per il calcio. Le squadre provinciali fanno punti contro le grandi e per questo la bellezza della serie A resta invariata.