Calciomercato: Gabriel bloccato, il Napoli valuta la cessione di Koulibaly

Intrecci di calciomercato per il Napoli che ha un’importante offerta del Manchester City per Kalidou Koulibaly ed ha bloccato Gabriel dos Santos Magalhaes.

Il calciomercato del Napoli si fa anche in difesa con l’intreccio che porta a Gabriel e Koulibaly. Secondo Gazzetta dello Sport il difensore brasiliano in forza al Lille è stato bloccato da Cristiano Giuntoli che in queste ore è impegnato a ratificare l’affare Osimhen. Gabriel arriverebbe al Napoli qualora il difensore senegalese dovesse essere ceduto. Sul piatto il club di Aurelio De Laurentiis ah un’importante offerta del Manchester City che è pronto a fare di tutto per non lasciarsi sfuggire il difensore. Koulibaly in una recente intervista ha detto che sarebbe pronto a restare a vita al Napoli, ma di non voler illudere nessuno. Insomma anche il calciatore sa dell’interessamento delle big europee ed a 29 anni è giusto che faccia una riflessione sulla sua carriera.

Se Koulibaly va al City il Napoli prende Gabriel, un incastro praticamente già fatto. Gli azzurri sono entrati a gamba tesa in questa trattativa per il difensore brasiliano che piace ad Everton e Borussia Dortmund. Con il il club inglese l’affare era praticamente già fatto prima del blocco causa Covid 19, poi è saltato tutto. Ora il Napoli è in vantaggio sulle concorrenti ed è pronto a sfruttare questa situazione di vantaggio. Il club partenopeo mette sul piatto 24/25 milioni di euro ovvero qualche milione in più rispetto alla concorrenza delle pretendenti. Non ha ancora l’accordo con il calciatore, ma qualche discorso è stato già avviato con l’entourage. Per il momento la situazione Gabriel-Napoli è in standby, anche perché gli azzurri stanno lavorando ad altri obiettivi. Veretout è ad un passo dal vestire la maglia azzurra, ma Giuntoli preme anche per avere Boga: trattativa molto più complicata rispetto a quella per il francese della Roma.