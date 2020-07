Napoli la situazione di Boga: trattativa complicata, Giuntoli insiste

Ultime notizie su Jeremie Boga al Napoli. Cristiano Giuntoli è pronto a lanciare l’assalto al calciatore, lo ritiene fondamentale per la rosa azzurra.

Non sarà semplice per il Napoli riuscire a soffiare Jeremie Boga al Sassuolo. Il club neroverde vuole cedere l’ivoriano solo a fronte di un’offerta molto importante. Ecco quanto scrive Repubblica:

La trattativa non è facile. Il Sassuolo è bottega cara e si priva dei suoi campioni soltanto a un prezzo molto alto. Il club neroverde, a dire il vero, vorrebbe trattenere Boga ancora per un’altra stagione, ma il diretto interessato è stato chiaro: è intenzionato a cambiare aria per mettersi in evidenza su un palcoscenico più importante. Il Napoli, dunque, è pronto a presentare un’offerta e magari aspetterà qualche cessione eccellente per avere maggiore forza nella trattativa col Sassuolo.