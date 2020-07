Repubblica – Callejon al Villareal, c’è l’intesa con il giocatore

Josè Maria Callejon pronto a lasciare a Napoli, nel suo futuro c’è il Villareal. Lo scrive Repubblica che fa un focus sullo spagnolo.

Addio al Napoli per Josè Callejon il cui contratto era scaduto già a giugno ma ha deciso di restare altri due mesi in maglia azzurra, giocando praticamente gratis. Lo spagnolo ancora una volta ha dato esempio di professionalità e di attaccamento alla maglia, ma la sua avventura al Napoli è terminata. Cristiano Giuntoli sta cercando già delle alternative come Cengiz Under, ma anche Boga. L’ivoriano è il principale indiziato per giocare sulla fascia, ma c’è da convincere il Sassuolo che chiede almeno 40 milioni di euro. Intanto per ora gli azzurri hanno praticamente bloccato Jordan Veretout. L’accordo con la Roma è vicinissimo, mentre Allan è pronto a trasferirsi all’Everton di Ancelotti.

Repubblica scrive di Callejon che lascia Napoli e va al Villareal: “Lo spagnolo è ai saluti: piace al Villarreal dove lo accoglierebbe a braccia aperte Raul Albiol, quindi il Napoli deve individuare un sostituto all’altezza”.