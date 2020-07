Gennaro Gattuso è preoccupato dalle ultime prestazioni dei suoi calciatori, contro il Barcellona servirà dare il massimo sotto ogni punto di vista.

Corriere del Mezzogiorno racconta di un Gennaro Gattuso preoccupato in vista della sfida con il Barcellona. La squadra contro il Sassuolo ha creato diverse palle gol, ma ancora una volta ha concretizzato poco. Da questo punto di vista serve assolutamente un attaccante capace di divorare la porta avversaria, ecco perché gli azzurri stanno puntando tutto su Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano è pronto a trasferirsi in maglia azzurra. I tifosi sperano che il giovane attaccante del Lille possa essere una piacevole sorpresa come lo fu Cavani qualche tempo fa. Dagli addetti ai lavori viene segnalato come un ottimo giocatore che potrebbe crescere ancora molto. Per questo Aurelio De Laurentiis si è convinto ad avallare un’operazione da 100 milioni di euro per prendere Osimhen dal club francese.

Gattuso in vista del Barcellona è preoccupato anche per la tenuta difensiva della sua squadra. Troppo spesso gli azzurri subiscono gol, anche molto banali e quasi regalati dalle disattenzione dei vari calciatori in campo. Al Sassuolo sono stati annullati, giustamente, quattro gol per fuorigioco ma molte delle azioni sono arrivate proprio per una eccessiva leggerezza da parte della squadra partenopea, che deve ritrovare la massima concentrazione in vista della sfida di Champions. Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno: