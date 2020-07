Victor Osimhen ha firmato il nuovo contratto che lo lega al Napoli, bisognerà ancora attendere per l’ufficialità del passaggio in maglia azzurra.

Arriva la notizia che tutti aspettavano: Victor Osimhen ha firmato con il Napoli, lo scrive Corriere dello Sport che spiega anche che bisognerà attendere ancora qualche giorno per i dettagli tecnici dell’operazione e quindi l’annuncio:

Victor Osimhen è del Napoli, l’ha lasciato intuire quel macrocosmo che è stato fagocitato nelle operazioni, l’hanno pubblicamente dichiarato gli amici e pure gli amici degli amici che si sono spinti persino oltre, coinvolgendo in questa “favola” persino il presidente nigeriano. Ma ci vorrà ancora un po’ di tempo – vai a capire se poco o tanto – prima che tutto diventi tecnicamente definitivo: le firme, quelle del calciatore, sono state sistemate sugli incartamenti del Napoli, e adesso non resta che aspettare la fumata azzurra che Aurelio De Laurentiis e il suo omologo, Gerard Lopez, sfrutteranno nel momento stesso anche l’ultimo dettaglio. Il Napoli e Osimhen si sono promessi (almeno) cinque anni assieme, per la “modica” cifra di quattro milioni netti d’ingaggio; ma il mercato deve trovare convergenze anche altrove, per esempio (aspetto non secondario) tra le due società. Napoli e Lille hanno stabilito il prezzo di Osimhen, cinquanta milioni di euro, poi ci sono gli immancabili bonus e la possibilità di inserire contropartite.

Con Osimhen che ha firmato per il Napoli, il tecnico Gennaro Gattuso può avere il primo rinforzo per la prossima stagione. Un attaccante che andrà a sostituire Arek Milik oramai sempre più lontano da Napoli, anche mentalmente. Nel match di ieri il polacco ha offerto l’ennesima prestazione sotto tono. Ora Giuntoli dovrà cercare di piazzarlo sul mercato cercando di ricavarne il massimo dal punto di vista economico. Sempre in piedi il discorso con la Juventus, ma anche con altri club europei come Atletico Madrid e Tottenham.