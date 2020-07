Gazzetta – Boga vuole Napoli, trattativa in corso. Attenti al Borussia

Gazzetta dello Sport e le ultime notizie sul mercato del Napoli che sta trattando Jeremie Boga, il calciatore ha accettato il trasferimento in Campania.

Il primo “si” è stato incassato e non è poco, dato che si tratta di quello del giocatore. Jeremie Boga accetta il trasferimento al Napoli. Detto questo bisogna capire i termini della trattativa con il Sassuolo, società che attraverso il suo ad Carnevali ha sempre fatto sapere di non voler cedere l’attaccante ivoriano. Con la giusta cifra, però, tutto si può fare. Ecco perché il Napoli continua ad insistere per l’attaccante, ecco quanto viene scritto da Gazzetta dello Sport:

Il Napoli ha in mano il gradimento del giocatore e conta di convincere il Sassuolo, poco propenso, a cederlo. La valutazione di Boga è arrivata a sfiorare i 40 milioni: l’ultima proposta ricevuta da De Laurentiis da 25 milioni più il cartellino di Younes (che però non scalda dalle parti di De Zerbi) non basta.

Boga al Napoli: attenti al Borussia

Il Napoli ritiene il calciatore un tassello importante per le fasce esterne. Boga è capace di saltare l’uomo, ma anche di calciare verso la porta avversaria, una caratteristica importante che sta chiedendo con insistenza Gennaro Gattuso. Il Napoli nella corsa a Boga devono tenere conto anche di un altro fattore, ovvero quelle delle altre pretendenti. Nelle ultime settimane si è fatto avanti il Borussia Dortumnd sempre a caccia di giovani talenti che possono fare la differenza fin da subito (vedi Haaland ndr). Secondo Gazzetta dello Sport il club tedesco sta facendo seriamente anche per Boga, per completare un attacco veramente eccezionale e fisicamente molto ben dotato. Il Napoli, però, può dire la sua in questa trattativa. Intanto il club di De Laurentiis ha praticamente chiuso l’acquisto di Victor Osimhen, assicurandosi un altro giocatore di altissimo profilo.