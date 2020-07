Corriere della Sera durissimo con il Napoli: “Solo fortunato”

Corriere della Sera commenta la vittoria del Napoli per 2-0 con il Sassuolo. Giudizio impietoso del quotidiano nei confronti della squadra partenopea.

Il Napoli è riuscito a battere per 2-0 Sassuolo grazie ai gol di Hysaj e Allan. In mezzo qualche gol mangiato da parte del Napoli, un palo di Mertens, ma anche tanto gioco prodotto dal Sassuolo la squadra più simile al Barcellona in Italia. Sulla sfida del San Paolo arriva il commento di Corriere della Sera: “Il Napoli evita il k.o. soltanto per questione di centimetri, mostrando grosse lacune difensive. Il bilancio per i partenopei non è affatto incoraggiante: pressione e possesso palla, questa è la filosofia del Sassuolo e il Napoli porta a casa la vittoria resistendo all’assalto ma assistito dalla fortuna. Gattuso salva soltanto la vittoria“.

Va ricordato che il fuorigioco, anche per questini di centimetri è comunque fuorigioco. Inoltre con le nuove regole, da quando è entrato in vigore il Var, l’azione viene fatta sempre concludere. In altri casi, magari, il calciatore non sarebbe nemmeno arrivato al tiro perché l’arbitro avrebbe fischiato prima l’interruzione di gioco. Insomma parlare di pochi centimetri o di quattro gol (giustamente) annullati, sembra veramente troppo duro nei confronti della squadra di Gattuso che non ha più nulla da chiedere a questo campionato.