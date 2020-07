Gazzetta – Il Var salva il Napoli che non ruba nulla. Ecco il commento

Gazzetta dello sport analizza la partita vinta dal Napoli per 2-0 con il Sassuolo grazie ai gol di Hysaj e Allan nel finale.

Arriva l’analisi di Gazzetta dello Sport su Napoli-Sassuolo 2-0. Rispetto a Corriere della Sera che ha parlato di fortuna per il Napoli, quello di Gazzetta dà merito ad entrambe le formazioni:

Ma al San Paolo il Var è aperto e per questione di centimetri il Sassuolo vede strozzare per quattro volte l’urlo del gol, con la tecnologia più fiscale di un autovelox ad accertare 3 fuorigioco, mentre in campo ne viene visto solo uno. Un record per la nuova tecnologia. Peccato perché quelle dei ragazzi di De Zerbi sono manovre da applausi che il Napoli soffre. Ma la squadra di Gattuso non ruba niente, anzi. Dopo aver quasi dominato il primo tempo e subito per buona parte nel secondo, quasi allo scadere colpisce un palo con Politano e nel recupero raddoppia con Allan. Se poi Gattuso riterrà di poter fare il solletico al Barcellona vedremo. Il Napoli continua a mostrare i soliti difetti. Costruisce tanto e realizza poco, e continua a concedere troppo agli avversari. Applausi per tutti, comunque, e per gli allenatori in particolare: fanno giocare a viso aperto le squadre e creano spettacolo. A fine luglio non è da tutti.