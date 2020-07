Video: Napoli-Sassuolo rivedi i gol e gli highlights. Super Hysaj

Ecco il video dei gol e degli highlights di Napoli-Sasuolo terminata 2-0 con le reti messe a segno da Hysaj e Allan per gli azzurri.

Gol e spettacolo al San Paolo. Ecco il video dei gol e degli highlights di Napoli-Sasuolo terminata 2-0. La pagina ufficiale della Serie A ha messo in rete il video del match del San Paolo dove è possibile rivedere tutte le azioni salienti di una partita che è rimasta gradevole fino alla fine. La squadra di Gattuso ha cercato di amministrare il gioco preparandosi alla sfida con il Barcellona. Quella di De Zerbi ha fatto soffrire i partenopei. Il match è stato sbloccato grazie alla prima rete di Hysaj e chiusa grazie al gol di Allan, che a fine stagione dirà addio al Napoli per trasferirsi molto probabilmente all’Everton.

Nel video di Napoli-Sassuolo non ci sono solo i gol, ma anche tutti i momenti importanti della sfida. Il Sassuolo si è visto annullare (giustamente) quattro gol in fuorigioco cosa che ha portato il Corriere della Sera a parlare di “Napoli fortunato”. C’è stanche il palo, l’ennesimo di Dries Mertens, oltre a qualche occasione sprecata come quella Lorenzo Insigne nel primo tempo. Certo dagli azzurri ci si attende qualcosa in più con il Barcellona. La sfida di Champions League è alle porte ed il Napoli dovrà arrivarci nella migliore condizione fisica e psicologica. Mai come quest’anno sarebbe possibile fare l’impresa contro i catalani che vivono un momento delicatissimo. Le ultime notizie parlano anche di un ter Stegen che forse potrebbe saltare la sfida con il Napoli a causa di un problema al ginocchio destro. Inoltre il Barça sta affrontando anche una crisi societaria, ma resta sempre una squadra temibilissima e in grado di dare il massimo nelle partite che contano veramente, per questo la squadra di Gattuso dovrà essere al top.