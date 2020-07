Fifa 20 , tutto pronto per la finale della TC Santa Teresa eSports Cup: Notte di stelle e pixel a Salerno.

Si avvicina la finale della TC Santa Teresa eSports Cup: l’appuntamento è per domenica 26 luglio, ore 20, nella magica spiaggia di Santa Teresa a Salerno.

L’evento – organizzato da Associazione Santa Teresa Beach – è stato un vero successo: alla fase online della competizione – che si è svolta sulla piattaforma del portale www.tuttocampo.it – hanno partecipato ben 256 players. Tra questi anche alcuni da Olanda, Inghilterra, Francia e Germania, che hanno così reso internazionale una manifestazione che, in futuro, continuerà certamente a crescere.

A contendersi il trofeo ci saranno il salernitano Diego “DonKnown” Varriale e il giovanissimo Andrea “Sdc_Puscio” Pusceddu, cagliaritano con ambizioni da pro player nel settore degli eSports.

Un percorso di otto vittorie ha portato i protagonisti in finale: Varriale ha raggiunto l’ultimo step inanellando risultati tondi e spesso chiudendo i match a rete inviolata; più tortuoso il percorso di Pusceddu, bravo e tenace a non mollare anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Aprirà l’evento Angelo Caramanno, Assessore Ambiente e Sport Comune di Salerno: «L’amministrazione è sempre propensa nel favorire iniziative intelligenti e innovative come questa, sarà una serata di grande prestigio con ospiti di assoluta importanza. Visto il momento estremamente delicato chiediamo però una spasmodica attenzione agli spazi, la vera vittoria sarà nel garantire intrattenimento e divertimento nel rispetto delle regole».

A presentare la serata sarà Luca Scafuri, speaker ufficiale della Salernitana che, insieme agli ospiti d’onore Nicolò “Insa” Mirra e Diego “Crazy_Fat_Gamer” Campagnani, entrambi pro players del team Qlash, intratterrà il pubblico invitando i fan a sfidare la coppia di campioni Pad alla mano.

Diego Campagnani, player ufficiale dell’Inter I Qlash e n.1 nel ranking mondiale di FIFA 20, si è detto orgoglioso dell’invito: «Sarà un piacere partecipare con Insa ad una serata di promozione per il mondo eSports. Sono gli eventi di questo tipo a risultare essenziali per lo sviluppo del settore: domenica sarà una serata di festa in compagnia di tanti appassionati e, speriamo, curiosi che avranno modo di avvicinarsi al gaming competitivo».

Beclay Agency è Communication Partner dell’evento.