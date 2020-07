Sassuolo quattro goal annullati per fuorigioco. Arriva il responso

Quattro goal annullati al Sassuolo per fuorigioco, nella gara contro il Napoli. Due nel primo tempo a Djuricic e due nella ripresa a Caputo e Berardi. Un vero record.

Clamoroso a Napoli dove gli azzurri, in vantaggio grazie al primo goal di Hysaj, si sono fatti raggiungere per ben quattro volte ma prima il guardalinee e poi il VAR hanno sempre annullato le reti del Sassuolo. Secondo la moviola del Corriere dello sport, il Var ha visto bene in tutte e quattro le azioni. La linea difensiva del Napoli è stata impeccabile.

Sassuolo, 4 gol annullati per fuorigioco

Napoli-Sassuolo: al San Paolo il fischietto è Aureliano, assistito da Bottegoni e Bresmes. Il quarto uomo è Pezzuto, con Nasca al Var e Longo come suo assistente. Di seguito tutti gli episodi di moviola:

Annullati quattro gol per fuorigioco al Sassuolo (tutti giustamente), due nel primo tempo a Djuricic e due nella ripresa a Caputo e Berardi. Un vero record.

Il primo goal viene annullato direttamente dal guardalinee che al minuto 32 alza la bandierina e strozza in goal l’urlo di Djuricic . Sei minuti dopo la storia si ripete, stavolta dopo un silent check col VAR.

In avvio di ripresa è Caputo a bucare Ospina e stavolta l’arbitro convalida, ma l’intervento del VAR annulla tutto per precedente fuorigioco di Berardi .

Lo stesso Berardi poi vede annullarsi il quarto goal del pareggio ancora dal VAR e ancora per fuorigioco. Incredibile ma vero al ‘San Paolo’.