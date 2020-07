Hysaj incredulo dopo il goal. La reazione di Gattuso

Elseid Hysaj ha segnato il primo goal in serie A. L’albanese durante il primo tempo è andato vicinissimo a realizzare una doppietta al Sassuolo.

Arriva il primo goal di Hysaj in serie A. L’albanese con un destro secco ha beffato consigli. Incredulità e felicità per Hysaj che trova la sua prima rete con la maglia del Napoli. Il terzino albanese è stato festeggiato da tutta la squadra, segno della grande compattezza dello spogliatoio azzurro.

Gennaro Gattuso, in panchina non ha esultato al goal di Hysaj. Il tecnico ha continuato ad impartire indicazioni ad Ospina e agli attaccanti, in particolare a Milik. L’attaccante polacco ha inciso pochissimo durante il primo tempo. Gattuso non vuole assolutamente cali di concentrazione. Nelle prossime due partite il Napoli affronterà Lazio e Inter prima della grande gara di Champions League contro il Barcellona in Champions League.